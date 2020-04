Monza: l’impresa Sangalli sanifica anche le aree verdi della città Terzo capitolo delle operazioni di sanificazione della città concordate dalla impresa Sangalli con i Comune: dopo strade, piazze, marciapiedi e ciclabili tocca alle aree verdi.

Un nuovo passo nel piano di sanificazione di Monza organizzato dal Comune con Sangalli Giancarlo & C: dopo le strade e le piazza, le ciclabili e i marciapiedi, l’intervento passa alle aree verdi. Le operazioni, in un piano concordato con l’amministrazione comunale, è iniziato venerdì 24 aprile. «Ora che ci stiamo avvicinando a una presunta fase 2 che probabilmente coinvolgerà la riapertura delle aree verdi; in accordo con l’amministrazione comunale ci siamo subito attivati per sanificare i parchi e rendere questi luoghi più sicuri – ha dichiarato Alfredo Robledo, presidente di Impresa Sangalli, in una nota – In questo momento molto delicato per l’Italia, il nostro non è solo un lavoro, ma un dovere morale nei confronti dei cittadini e nella tutela della loro salute».

