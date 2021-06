Cena in bianco 2021: Lorena Sala e l’assessore Massimiliano Longo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: le foto della Cena in bianco 2021 Le immagini della Cena in bianco, tornata sabato sera dopo lo stop per l’emergenza sanitaria con una edizione speciale in piazza Duomo a Monza.

La cena in bianco 2021 è tornata a Monza con la sesta edizione dopo un anno di stop a causa della pandemia: con la location speciale in piazza Duomo e un numero di partecipanti ridotto per uno svolgimento in sicurezza (nel 2019 avevano partecipato mille persone).

Cena in bianco 2021

(Foto by Fabrizio Radaelli)

