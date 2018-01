Monza, l’appello: «Aiutatemi a ritrovare la mia borsa rubata» Un furto subito all’ultimo dell’anno a Monza e la speranza di poter recuperare la borsa e il contenuto a cui è “affezionata”. Se non il portafoglio e il cellulare. L’appello di una donna.

“Buongiorno, ieri mi sono recata a fare la spesa e approfittando della confusione generale qualcuno senza neanche che me ne rendessi conto mi ha derubato la borsetta con dentro tutto”. Ieri era l’ultimo giorno dell’anno e il messaggio è arrivato in redazione, scritto da una donna con la speranza di un regalo fuori programma. Non la prima e, probabilmente, neanche l’ultima vittima in città: a metà dicembre era successo anche a una nota parrucchiera, con modalità simili, e anche in quel frangente il caso aveva tenuto banco su facebook.

È successo domenica 31 dicembre al supermercato Esselunga di viale Campania. “Non spero naturalmente di ritrovare soldi e cellulare ma chiedo gentilmente a chi la trovasse abbandonata in un cestino o da qualche altra parte se potesse restituirmela”, ha scritto Viviana Sanucci. “Dentro ci sono molte cose a cui sono affezionata – ha sottolineato ancora - Spero ci sia ancora gente onesta a questo mondo. Grazie a tutti e buon 2018”.

Il messaggio è stato condiviso anche nei gruppi facebook dedicati a Monza e proprio da lì è arrivata la segnalazione di una borsa nera buttata su un albero in viale Battisti. Ma non era quella della donna.





Monza appello borsa rubata nera esselunga

