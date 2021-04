Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Monza, la Polizia di Stato, intervenuta per una lite, scopre un etto di hashish in una casa (Foto by Chiara Pederzoli)

Monza: la sua donna lo accusa di averlo tradito. I poliziotti, arrivati in via Rota per una lite, scoprono 98 grammi di hashish L’intervento degli agenti risale a sabato 24 alle 17: i poliziotti hanno notato un forte odore di cannabis. Inoltre la donna lamentava che il suo uomo, 27 anni, frequentava persone poco raccomandabili.

La sua donna lo accusava di averlo tradito, ma i poliziotti intervenuti per la lite hanno scoperto che era uno spacciatore.

L’intervento degli agenti risale a sabato 24, di pomeriggio, intorno alle 17, in via Rota: chiamati, appunto, per una lite i poliziotti hanno notato un forte odore di cannabis. Inoltre la donna lamentava che il suo uomo, 27 anni, originario dell’Ecuador, frequentava persone poco raccomandabili.

Elementi sufficienti per insospettirsi. Infatti nella casa hanno trovato 98 grammi di hashish, materiale da confezionamento, 9 telefoni cellulari di dubbia provenienza e 1 banconota da 50 euro presumibilmente falsa. Il giovane ora è indagato in stato di libertà per spaccio e ricettazione.

