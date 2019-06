Monza: la piscina nel parco resta chiusa per l’estate 2019 Niente bagni al parco di Monza: la piscina dell’autodromo resta chiusa per l’estate 2019. L’impianto ha bisogno di alcuni interventi di ristrutturazione non più rimandabili.

“Chiusa per l’estate 2019”. Il messaggio è stato pubblicato alla fine di maggio (il 28) sulla pagina del sito internet comunale dedicata all’impianto sportivo, ma si è rivelata in tutto il suo clamore con l’esplosione improvvisa del grande caldo. La ricerca di uno svago refrigerante, nei giorni in cui molti centri hanno inaugurato la stagione estiva , si è fermata lì, su quelle poche parole scritte in rosso.

Già l’anno scorso l’apertura era stata arrivata a giugno inoltrato per un cambio di gestione. Quest’anno invece la gestione non è stata assegnata e la priorità viene data al ripristino della struttura.

