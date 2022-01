Monza, la passerella di viale Stucchi aperta insieme al cantiere: «La uso, ma è un pericolo» La passerella ciclopedonale su viale Stucchi a Monza è di fatto aperta, ma al tempo stesso è sede di un cantiere che sta eseguendo alcuni interventi di ristrutturazione. Un lettore racconta di utilizzarla per superare il vialone: «In mancanza di divieti espliciti le persone, io per primo, se ne servono anche se mancano le condizioni di sicurezza», racconta un lettore.

La passerella ciclopedonale su viale Stucchi a Monza, utilizzata abitualmente dai residenti del quartiere Libertà - pedoni e ciclisti - per oltrepassare il viale e recarsi in tutta sicurezza a fare la spesa al supermercato, è di fatto aperta, ma al tempo stesso è sede di un cantiere che sta eseguendo alcuni interventi di ristrutturazione. Una situazione, quindi, incompatibile con il passaggio delle persone.

“I lavori proseguono a cantiere aperto - segnala un lettore che l’ha utilizzata per recarsi al supermercato - La rampa di accesso è stata transennata, ma le scale a chiocciola sono accessibili a tutti. In mancanza di divieti espliciti e ben segnalati le persone, io per primo, si servono di questo comodo passaggio anche se mancano le condizioni di sicurezza. A mio avviso si dovrebbero mettere delle barriere per impedire l’accesso”.

La passerella era stata chiusa a fine ottobre per consentire l’effettuazione di necessari lavori di sistemazione.

La passerella

“Il cronoprogramma - continua il lettore - prevedeva il termine delle opere al 31 dicembre. Purtroppo, non è stato così e la mancanza di un collegamento tra il quartiere Libertà con il lato opposto del viale Stucchi costituisce un problema”.

Quando la passerella era inaccessibile non era raro vedere persone che a piedi o in bicicletta sfidavano il traffico veloce per attraversare la strada.

“Ora, però - conclude il lettore - con la passerella in queste condizioni sarebbe il caso di impedire a chiunque di utilizzarla. La pavimentazione non è ancora stata realizzata. Mancano i parapetti, al posto dei quali vi sono delle barriere provvisorie che arrivano si e no alle ginocchia. Se qualcuno si affaccia o scivola, rischia di cadere di sotto con le conseguenze del caso”.

