Monza: la parrocchia con le visite guidate al presepe Un gruppo dell’oratorio di Triante a Monza farà da cicerone alle visite guidate organizzate dalla parrocchia per scoprire il presepe e i significati della Natività.

Un tour guidato che parte dalla grotta del presepe e arriva alle rappresentazioni della Trinità presenti in chiesa. La parrocchia di Triante per la prima volta organizza (unica a farlo a Monza) delle visite guidate al presepe parrocchiale. A fare da ciceroni saranno una decina di frequentatori dell’oratorio dai quattordici ai trent’anni. Sarà possibile farsi raccontare i significati della rappresentazione della Natività dalle giovani guide solo su prenotazione. Le visite si terranno domenica 17, sabato 23 e domenica 24 gennaio e ancora sabato 30 e domenica 31 gennaio, dalle 14.40 alle 17. Sono ammessi dodici visitatori per volta.

«Abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi per stanarli dalle loro case dove sono confinati – racconta Daniele Cappelletti, ideatore dei tour in chiesa insieme ad Adriano Grassi -. Sarà per loro un’occasione per essere coinvolti nella vita della parrocchia e per i visitatori di sentire il racconto della salvezza».

Il tour, infatti, parte dal presepe, raccolto intorno alla rappresentazione delle porte che sostengono la casa dove è collocata la sacra famiglia. «Porte che sono tre come la Trinità e che richiamano il nome del nostro quartiere, Triante», continuano gli organizzatori. Da qui ci si sposta poi verso la raffigurazione dell’arazzo della Natività e poi ancora la Trinità di Rublev e l’arazzo con il trono della Misericordia. «Non è una semplice visita al presepe ma qualcosa di più».

Sarah Valtolina

