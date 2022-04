Monza: la festa dell’accoglienza dedicata dal Comune alle famiglie ucraine È in programma venerdì 8 aprile, dalle 15 alle 17.30, allo Spazio Rosmini l’incontro di benvenuto organizzato dall’amministrazione comunale di Monza per le famiglie ucraine che sono arrivate in città nelle ultime settimane.

È in programma venerdì 8 aprile, dalle 15 alle 17.30, allo Spazio Rosmini in via Rosmini 75, l’incontro di benvenuto organizzato dall’amministrazione comunale di Monza per le famiglie ucraine che sono arrivate in città nelle ultime settimane. Un momento conviviale e di conoscenza aperto ai profughi ospiti a Monza ma anche alle famiglie che li hanno accolti e alla cittadinanza.

L’iniziativa è organizzata dalla rete di associazioni raccolta intorno a Monza Family, in collaborazione con Spazio Rosmini e Tiki Taka. Un momento semplice e informale per incontrarsi e conoscere o anche solo semplicemente parlare tra connazionali ucraini nella propria lingua. Un momento di aggregazione organizzato da famiglie per famiglie con laboratori, musica pensati soprattutto per i più piccoli.

«Questo incontro vuole essere un ulteriore momento dove poter costruire un ponte sempre più solido tra i profughi arrivati in città in fuga dalla guerra e la nostra comunità», ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali, Desirée Merlini.

Da parte del primo cittadino, Dario Allevi, un ringraziamento speciale alle mediatrici volontarie che si sono messe a disposizione in questa emergenza «per accogliere al meglio le persone in arrivo e integrarle nella nostra realtà».

