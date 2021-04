Monza, la coop Lambro lancia il doposcuola specializzato per ragazzi con bisogni educativi speciali La cooperativa Lambro lancia il doposcuola specializzato per i bambini delle elementari e delle medie con disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali e diversamente abili.

La cooperativa Lambro lancia un nuovo servizio per i bambini delle elementari e delle medie: il doposcuola specializzato. Non solo un posto dove svolgere i compiti aiutati da un gruppo di adulti, ma un progetto che prevede un piano di studio personalizzato, pensato per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali e diversamente abili.

Il doposcuola promosso dalla Lambro punterà prevalentemente sul potenziamento cognitivo, didattico e motivazionale, con uno sguardo in particolare al recupero multidisciplinare grazie alla collaborazione con professionisti dell’educazione.

«La finalità di questo doposcuola è quella di sostenere gli alunni sia a livello scolastico ma anche educativo e relazionale – spiegano gli educatori coinvolti - Sarà un momento nel quale verranno valorizzati anche gli aspetti sociali, di confronto e condivisione tra pari».

Si lavorerà in piccoli gruppi omogenei per età e nel rispetto delle normative anti Covid. Gli incontri si svolgeranno nella sede della cooperativa, in via Montecassino 8. Per informazioni cooperativalambro.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA