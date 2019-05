Monza: la comunità di San Gerardo saluta don Renato Banfi La comunità di San Gerardo a Monza saluta don Renato Banfi. Era stato parroco in città dal 1973 al 1989.

La comunità di San Gerardo a Monza saluta don Renato Banfi. Era stato parroco in città dal 1973 al 1989 e proprio a metà degli anni ’70 fu protagonista della nascita della parrocchia di Sant’Ambrogio (oggi nella comunità pastorale di San Francesco) grazie alla collaborazione col collega di Cederna, don Carlo Mariani. Entrambi si impegnarono per dare un punto di riferimento religioso e sociale ai residenti nelle vie Amati, Rota, Amendola: nella ampia zona del Policlinico. In città era arrivato da Cabiate e anche quando poi è stato destinato ad altre esperienze, il legame con San Gerardo non si era spezzato tornando in occasione della festa del patrono del 6 giugno. Nel 2015 aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio: in quell’occasione in una testimonianza firmata per il bollettino parrocchiale di Rovello Porro, dove dal 2008 svolgeva attività di sostegno parallelamente a Saronno, aveva detto di “essere contento, perché: non mi sono mai sentito solo, di quanto necessario non mi è mai mancato nulla, ho sempre trovato tanta comprensione e ho avuto tanti amici, alcuni poi ’fraterni’”.

I funerali sono in programma giovedì 9 maggio alle 10 nel Santuario di Saronno..

