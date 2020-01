Monza: la commemorazione della tragedia ferroviaria del 5 gennaio 1960 - FOTO Domenica mattina a Monza è stata posata una corona in memoria della tragedia ferroviaria del 5 gennaio 1960. Presente il consigliere comunale Rosario Adamo in rappresentanza delle istituzioni e i familiari delle vittime.

Domenica mattina a Monza è stata posata una corona in memoria della tragedia ferroviaria del 5 gennaio 1960, quando un treno uscì dai binari e precipitò dal ponte provvisorio di viale Libertà. Morirono 17 persone. Presente il consigliere comunale Rosario Adamo in rappresentanza delle istituzioni e i familiari delle vittime. Una decina di persone in tutto per una delle tragedie più gravi della storia recente della città.

«Ero in bagno quella mattina, mi stavo facendo la barba per poi andare al lavoro. La finestra accanto al lavandino si affacciava proprio sulla ferrovia. Ero abituato a sentire l’arrivo del treno, ma quel giorno capii subito che c’era qualcosa che non andava. Il treno di solito cominciava a frenare quando arrivava sotto le finestre di casa nostra. Quel giorno si sentì solo un fischio lunghissimo, qualcosa non andava», ha raccontato al Cittadino il monzese Luigi Sanvito, allora 24enne. CONTINUA a leggere il ricordo di quel giorno (VAI)

© RIPRODUZIONE RISERVATA