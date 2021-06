Monza, intervenuti per una lite i carabinieri denunciano un 38enne irregolare perché non ha lasciato l’Italia Si tratta di un 38enne marocchino: l’uomo da un controllo in banca dati è risultato irregolare sul territorio nazionale e inottemperante a un ordine di espulsione dall’Italia. E’ stato denunciato in stato di libertà.

Intervenuti per una segnalazione di una lite in corso, in via Enrico da Monza, nel pomeriggio di sabato 12 giugno, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno trovato sul posto un 38enne marocchino che ha rifiutato il trasporto all’ospedale. L’uomo, che da un controllo in banca dati è risultato irregolare sul territorio nazionale e inottemperante a un ordine di espulsione dall’Italia, è stato denunciato in stato di libertà. I carabinieri hanno informato la Autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA