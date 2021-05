Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Incidente stradale viale Ugo Foscolo Alfieri (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: incidente in moto, morto un ragazzo di 19 anni È accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 26 maggio in via Alfieri all’incrocio con via Foscolo. Il giovanissimo centauro avrebbe perso il controllo della moto finendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili i soccorsi.

Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì 26 maggio a Monza, in via Alfieri. La vittima è un 19enne che secondo le prime notizie sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando. La tragedia è avvenuta all’altezza dell’incrocio con via Foscolo.

Inutili gli interventi del personale paramedico in codice rosso inviato su un’ambulanza e un’automedica dal 118 (centrale operativa dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza). Per il giovanissimo motociclista, non c’è stato nulla da fare. Agli agenti della polizia locale il compito di effettuare i rilievi.

