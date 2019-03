Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza inaugurazione opera Havadtoy per messa Papa Francesco al Parco

Monza: inaugurato al parco The Gate di Havadtoy, l’opera per celebrare la messa di Papa Francesco nel 2017 “The Gate” inaugurato nel secondo anniversario del grande evento al parco di Monza: una cerimonia lunedì ha celebrato l’installazione dell’opera di Sam Havadtoy per ricordare la messa di Papa Francesco a Monza, il 25 marzo 2017.

“The Gate” inaugurato nel secondo anniversario del grande evento al parco di Monza: una cerimonia lunedì ha celebrato l’installazione dell’opera di Sam Havadtoy per ricordare la messa di Papa Francesco a Monza, il 25 marzo 2017. Rappresenta un portale spalancato in bronzo alto più di due metri e simboleggia l’essere accolti. Presenti con l’artista, il sindaco di Monza Dario Allevi, il presidente del Consorzio Piero Addis, l’arciprete di Monza Silvano Provasi e monsignor Bruno Marinoni, moderator curiae, i sacerdoti di Vedano al Lambro, il console onorario ungherese e Laura Fumagalli, in rappresentanza dell’Ucid che ha sponsorizzato l’opera.

LEGGI Guida essenziale per rivivere la visita di Papa Francesco a Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA