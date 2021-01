Monza SAN FRUTTUOSO via Bassi aiuola diventa discarica (Foto by Sarah Valtolina)

Monza, in via Bassi l’aiuola che è diventata una discarica e sogna di essere un posto auto A Monza in via Bassi, nel quartiere San Fruttuoso, c’è una piccola aiuola che sarebbe dovuta essere, e non è mai stata. Finora è stata trasformata in una discarica abusiva. E i residenti chiedono parcheggi al suo posto.

A Monza in via Bassi, tra i civici 13 e 15, nel quartiere San Fruttuoso, c’è una piccola e spoglia aiuola che sarebbe dovuta essere, e non è mai stata. Sarebbe dovuta essere una decorazione lungo la strada che dal cimitero porta verso il centro del quartiere. Sarebbe, appunto, ma così non è mai stato.

I tecnici del Comune hanno anche provato a ingentilirla piantando un piccolo albero, peccato però che l’aiuola sia il più delle volte scambiata per una discarica abusiva che non per un arredo floreale. Ma non solo.

A degradare ulteriormente l’area ci pensano anche i padroni (maleducati) dei cani che qui permettono liberamente ai loro animali di fare i bisogni. Eppure un’area cani grande e attrezzata c’è a pochi metri da quell’aiuola.

«Mi stupisce che in quell’aiuola sia stato piantato un nuovo albero senza preoccuparsi prima di sistemare il terreno incolto e i bordi dell’aiuola – spiega Maristella Pessina, che abita proprio in via Bassi - Noi residenti da tempo abbiamo chiesto di eliminare questa aiuola così brutta e di ricavarne posti auto, ma nessuno ci ha mai risposto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA