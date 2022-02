Monza: in estate tornano i ragazzi di Scampia, incontro all’oratorio di Cederna Torna a Monza il progetto di accoglienza “Meno per meno fa più”, nato nel 2018 come gemellaggio tra la periferia di Cederna e quella di Scampia. Domenica incontro informativo all’oratorio Frassati.

Torna a all’oratorio di Cederna, a Monza, il progetto di accoglienza “Meno per meno fa più”, nato nel 2018 come gemellaggio tra la periferia di Cederna e quella di Scampia.

Domenica 20 febbraio, alle 16, negli spazi dell’oratorio Frassati, le famiglie interessate ad ospitare i ragazzi di Scampia che la prossima estate torneranno di nuovo a Monza, si troveranno per ricevere maggiori informazioni e indicazioni.

Nelle precedenti edizioni del progetto (giugno 2018 e giugno 2019) sono stati accolti a Monza 24 ragazzi arrivati dal quartiere Scampia e sono state dieci le famiglie ospitanti di Cederna che hanno accolto per due settimane i ragazzi arrivati a Monza per un periodo di vacanza.

Quest’anno i giovani di Scampia sono attesi per la seconda settimana di luglio. Ancora una volta sarà fondamentale la collaborazione non solo delle famiglie della parrocchia ma dell’intero quartiere. I giovani di Scampia condivideranno per due settimane la vita dell’oratorio, partecipando alle attività e ai momenti di ritrovo. La pandemia ha ovviamente bloccato negli ultimi due anni quello che è ormai un vero e proprio gemellaggio tra le due comunità, ma non ha cancellato amicizie e contatti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della comunità pastorale sanfrancescomonza.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA