Monza: il teatro torna dal vivo anche all’oratorio Frassati

Ritornano la musica e il teatro in presenza anche all’oratorio Frassati di Cederna, a Monza. Qui la compagnia teatrale Impara l’arte e la parrocchia Sacra Famiglia propongono lo spettacolo “Musica a km 0”. Tre date per raccontare storie di casa nostra in musica e parole.

Si inizia il 5 giugno con “Adess ve cünti”, un’esibizione di storie della Brianza con la Km 0 orchestra. Il secondo appuntamento in calendario è fissato per il 19 giugno con lo spettacolo “Uno schermo sui sogni” dedicato alle più celebri scene tratte da altrettanti famosi film, sempre con l’accompagnamento musicale della Km 0 orchestra. Il ciclo di spettacoli si chiude il 3 luglio con “Qualche volta sogno perché so sognare”, un’antologia di canzoni d’autore italiane con l’accompagnamento musicale di Alessandro Colombo e la Compagnia della Blandoria.

Tutti e tre gli spettacoli si svolgeranno alle 21 nell’oratorio Frassati, in via Frassati 2. L’ingresso è gratuito, occorre però prenotare agli uffici del centro parrocchiale Don Cazzaniga, in via Muratori 3, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18.

