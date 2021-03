Monza: il liceo Frisi fa alternanza scuola-lavoro nella società sportiva Aiuto allenatori, segreteria, comunicazione: anche in una società sportiva si può fare l’alternanza scuola-lavoro. Come a Monza, dopo l’accordo tra liceo Frisi e Ascot.

A scuola di sport. La società sportiva Ascot di Triante ha avviato in questi giorni un progetto di alternanza scuola lavoro con il liceo scientifico Paolo Frisi. «Ogni settimana ospiteremo quattro studenti che ci supporteranno nella comunicazione ma anche in segreteria e come aiuto allenatori – spiegano dalla società -. Non vediamo l’ora di iniziare e speriamo di poter coinvolgere in questa collaborazione sempre più scuole».

Per il momento la società di calcio e pallavolo è alla ricerca di candidati che vogliano partecipare al progetto. Chiunque fosse interessato o anche per avere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l’Ascot scrivendo a [email protected]. «Il progetto è appena partito, è importante in questa fase che l’iniziativa sia fatta conoscere ai ragazzi, parlatene nelle vostre scuole», è l’appello lanciato dalla dirigenza dell’Ascot.

In questa fase dell’anno sono ripresi i programmi di alternanza scuola lavoro promossi dagli istituti superiori. La maggior parte delle esperienze vengono proposte ai ragazzi da remoto, ma è possibile, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, partecipare anche in presenza agli stage.

