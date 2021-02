Monza via dei Mille ristretta (Foto by Annamaria Colombo)

Monza: il gabbiotto di cemento che blocca la strada alle carrozzine Un nuovo gabbiotto di cemento sul marciapiede di via dei Mille a Monza: un problema per tanti, dalle mamme con passeggino alle persone in sedia a rotelle.

Marciapiede più stretto e pedoni in difficoltà. La segnalazione arriva dalla centralissima via Dei Mille dove la posa di un gabbiotto in muratura in prossimità della centralina di ricarica per i mezzi elettrici ha creato non pochi disagi ai passanti.

«La nuova costruzione - spiega una residente della zona - ha ristretto notevolmente il marciapiede, oltretutto in un tratto dove sono presenti degli espositori per i cartelloni della pubblicità che hanno anch’essi un certo spessore. Il passaggio è precluso alle persone su sedie rotelle e anche le mamme con carrozzine e passeggini non hanno vita facile. Per non parlare degli anziani che spesso camminano a braccetto con un figlio o con la loro badante e che devono per forza di cose mollare la presa».

Oltre ai restringimenti i pedoni segnalano le cattive condizioni del marciapiede. «È da anni che è dissestato e pieno di buchi. Più volte abbiamo rischiato di inciampare». E non è tutto: la nuova costruzione si trova in prossimità di un varco degli Istituti clinici Zucchi. «Gli automezzi in uscita dalla clinica - segnalano ancora al Cittadino - faticano a immettersi nelle via perché hanno la vista occultata mentre le automobili di passaggio rischiano di trovarsi all’improvviso davanti a loro questi veicoli costretti, loro malgrado, a sporgersi».

