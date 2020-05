Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Un matrimonio del passato in Villa reale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, il Covid congela i matrimoni: il Comune restituisce le caparre per la Reggia Tra le tante conseguenze dell’epidemia Covid ci sono anche i sogni “reali” che, per ora, si spengono: annullati i matrimoni in Villa reale a Monza. E il Comune rimborsa le caparre.

Hanno probabilmente cullato a lungo il sogno di un matrimonio “regale” all’interno della Reggia monzese. E hanno versato una caparra per prenotare la sala delle nozze negli spazi di Piermarini. Finché il Covid-19 non ha congelato tutto.

In queste settimane in cui tornano le pubblicazioni di nozze - che hanno però sei mesi di tempo di validità - c’è chi deve fare i conti con gli ultimi due mesi di doppia quarantena e con i fiori d’arancio rinviati a data da destinarsi. Da febbraio il Comune di Monza ha dovuto necessariamente “annullare le celebrazioni di matrimoni/unioni civili prenotate nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, provvedendo, su richiesta dei nubendi, a spostare la data della celebrazione nel secondo semestre dell’anno 2020, come da calendario concordato con i gestori di Villa Reale e Cascina Frutteto”.

Qualcuno, si legge negli atti comunali, ha preferito rimandare tutto anche se aveva fissato il matrimonio nel secondo semestre del 2020 e così nei giorni scorsi il Comune ha provveduto a restituire le caparre già versate: sono otto le coppie che per ora hanno deciso di attendere tempi migliori, due nella data prevista ad aprile, tre a maggio, una a giugno, una a luglio e una anche a settembre.

