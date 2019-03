Monza, il commissariato trasloca nella nuova questura: uffici chiusi al pubblico, ecco quando In vista del trasferimento nei nuovi uffici della neo istituita questura di Monza e Brianza, in via Montevecchia, il Commissariato di pubblica sicurezza di Monza, in viale Romagna, si prepara al trasloco per la definitiva chiusura dei battenti. Le operazioni di trasferimento degli uffici, fanno sapere da viale Romagna, inizieranno il 5 aprile.

In particolare, l’ufficio denunce rimarrà chiuso sabato e domenica 6 e 7 aprile e riaprirà già lunedì 8 aprile presso la nuova sede di via Montevecchia. L’ufficio immigrazione rimarrà aperto fino al 5 aprile in viale Romagna, rimarrà chiuso lunedì 8 aprile per verifiche tecniche e riaprirà al pubblico il 9 aprile nella nuova sede; lo stesso per quanto riguarda l’ufficio licenze e armi. Infine l’ufficio passaporti rimarrà aperto fino a martedì 9 aprile in viale Romagna e riaprirà l’11 aprile in via Montevecchia.

Per tutti gli uffici, anche nella nuova sede, resteranno invariati gli orari di apertura attualmente in vigore ad eccezione di lunedì 15 aprile quando resteranno chiusi al pubblico per la cerimonia di inaugurazione della questura di Monza e Brianza.

