Monza, i coniugi centenari vanno in tv: Nuccia e Nando su Rai 1 alla “Vita in diretta estate” I coniugi centenari di Monza Nando Duranti e Nuccia Villa vanno in tv. Giovedì 23 luglio raccontano la loro storia a “La vita in diretta estate” su Rai 1, in diretta dal quartiere San Carlo.

Anche la televisione di stato è rimasta colpita dalla tenera storia dei coniugi ultracentenari di Monza Nando Duranti e Nuccia Villa (105 anni lui e 100 lei) che il Cittadino aveva raccontato in anteprima in edicola lo scorso 25 giugno. Giovedì 23 luglio una troupe della popolare trasmissione “La vita in diretta estate” sarà nella loro casa del quartiere San Carlo per presentare a tutta Italia questa inossidabile coppia.

La trasmissione, condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu, è in onda su Rai 1 nella fascia pre serale, dalle 17 alle 18.30. Nuccia e Nando si sono conosciuti per caso nel 1936 durante una passeggiata nel parco. Nel 1944 si sono sposati nella chiesa di san Carlo e da allora non si sono mai lasciati. Si vogliono bene come il primo giorno e sono circondati dall’affetto dei loro nipoti. Lucidissimi e molto cordiali, Nando e Nuccia amano raccontare i tanti episodi della loro lunga vita insieme. A partire dal giorno del matrimonio, celebrato il lunedì dell’Angelo. Appena terminata la cerimonia il suono dell’allarme che preannunciava un imminente bombardamento li costrinse a cercare riparo in un rifugio antiaereo nelle vicinanze.

