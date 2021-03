Monza, giardini croce e delizia: lavori in via San Rocco e Lennon, degrado in via Guardini Nuova vita per i giardini di via San Rocco e via Lennon/Leoncavallo a Monza, il primo nell’omonimo quartiere e nel rione Cazzaniga il secondo. I residenti denunciano invece il degrado dell’area giochi di via Guardini, a Sant’Albino.

Il 24 marzo prenderanno il via i lavori per la riqualificazione dell’area verde tra le vie San Rocco e dei Prati. Non solo un restyling estetico ma anche strutturale. Il parco si trova a una quota inferiore rispetto al piano stradale di via San Rocco e via dei Prati e così in occasione di forti piogge il giardino si allegava puntualmente, a causa anche del terreno poco drenante e alla mancanza di allacciamento della rete di raccolta delle acque piovane con quella fognaria. Il problema ora sarà risolto tramite un nuovo sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, che verranno convogliate in tubi drenanti che correranno ai lati della nuova pavimentazione dei percorsi pedonali.

Il progetto, per il quale sono stati previsti circa 67 mila euro, prevede la sostituzione dei giochi esistenti, ormai rovinati, con nuovi giochi inclusivi. I lavori, stando a quanto previsto dagli uffici tecnici, dovrebbero concludersi entro l’estate.

Nell’area di via Lennon e Leoncavallo la riqualificazione dell’area verde non poteva che essere all’insegna della musica. L’omaggio al fondatore dei Beatles sarà il trampolino elastico inclusivo, il primo di questo genere installato a Monza. Inoltre sulla pavimentazione antitrauma sarà riprodotto un letto matrimoniale, in omaggio alle battaglie pacifiste di John e della moglie Yoko Ono.

L’opera più celebre di Leoncavallo, “I pagliacci”, rivivrà nella doppia torretta e scivolo, con alla base il disegno di una quinta teatrale. Anche per quest’area sono previsti una giostra e un’altalena inclusive. Per questa riqualificazione l’investimento previsto è di 60.000 euro. Il parco potrebbe essere disponibile già entro la fine di aprile. «Investire nei giardini pubblici significa investire sui quartieri e il futuro», ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Villa.

Area giochi via Guardini Sant'Albino - dal blog del comitato di quartiere Sant'Albino

Se due aree sono pronte per la riqualificazione, un’altra è invece ancora in pieno degrado. Si tratta dell’area giochi di via Guardini, a Sant’Albino. A denunciarlo è il comitato di quartiere che sul suo blog ha pubblicato una serie di immagini che documentano lo stato di abbandono e degrado del parchetto.



«Qui indubbiamente c’entra molto anche la maleducazione individuale – spiegano – ma se si alleva la gente nel degrado e nell’assenza di spazi culturali ed educativi capaci di far apprezzare l’armonia e la bellezza, allora questo è il risultato».

E così quello che si trova sono giochi divelti a mai sostituiti, panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti rotti e l’area cani ancora inagibile.

