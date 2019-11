Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, evade dai domiciliari per perseguitare la moglie Ha violato gli arresti domiciliari e ci è tornato nel giro di poche ore, sempre per atti persecutori nei confronti della moglie. Si è presentato da lei al lavoro, è intervenuta la polizia.

Ha violato gli arresti domiciliari a cui è sottoposto per atti persecutori e lesioni nei confronti della moglie per presentarsi sul luogo di lavoro di lei, spaventandola e costringendola ancora una volta a chiamare le forze dell’ordine. Una volante della polizia è intervenuta a Monza nel pomeriggio di giovedì 21 novembre: l’uomo è stato preso in custodia e riassegnato ai domiciliari, aggravando la sua posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA