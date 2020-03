Monza e la Brianza si sono fermate per commemorare le vittime del coronavirus Monza e i Comuni della Brianza, come in tutta Italia, hanno commemorato con un minuto di silenzio e le bandiere a mezz’asta le vittime dell’emergenza coronavirus. In Provincia sono più di cento.

Monza e i Comuni della Brianza, come in tutta Italia, hanno commemorato con un minuto di silenzio e le bandiere a mezz’asta le vittime dell’emergenza coronavirus. Migliaia in Lombardia, più di cento in provincia.

(* notizia in aggiornamento)

MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNIMIMB BICOCCA

Bandiere a mezz'asta in segno di lutto per tutte le vittime del #Coronavirus. Milano-Bicocca ringrazia medici, infermieri, personale impegnato all'ospedale San Gerardo di Monza e tutti gli studenti che stanno rispettando le norme per il contenimento della pandemia pic.twitter.com/vasS6nhKpI — Milano-Bicocca (@unimib) March 31, 2020

AGRATE BRIANZA

ALBIATE



ARCORE

BARLASSINA

BELLUSCO

BERNAREGGIO

BESANA IN BRIANZA

BIASSONO

BOVISIO MASCIAGO

BRIOSCO

BRUGHERIO

BURAGO DI MOLGORA

CAMPARADA

CAPONAGO



CARATE BRIANZA

CARNATE

CAVENAGO DI BRIANZA

CERIANO LAGHETTO

CESANO MADERNO

CONCOREZZO

CORNATE D’ADDA

CORREZZANA

DESIO

GIUSSANO

VEDUGGIO CON COLZANO

VIMERCATE

© RIPRODUZIONE RISERVATA