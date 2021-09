Monza e Brianza, meteo: possibilità di temporali e rovesci diffusi, temperature in calo È la previsione degli esperti di 3bmeteo.com per la serata di sabato 18 settembre e la giornata di domenica 19.

Possibilità di temporali e rovesci diffusi e temperature massime di 23 gradi domenica 19 settembre a Monza e in Brianza con accumuli di pioggia fino ai 25 millimetri attorno alle 13.

Si tratta della sintesi delle previsioni di 3bmeteo.com i cui esperti, già per la giornata di sabato 17 settembre, annunciano in serata “probabilità di rovesci e temporali sparsi che potranno coinvolgere in modo sparso un po’ tutti i settori” con possibilità che proseguano anche nella notte e temperature in diminuzione nei valori massimi con “clima comunque gradevole seppur molto umido”.

