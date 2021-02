Monza e Brianza: cinque squadre di studenti ai campionati di oratoria “Debate” Da Vimercate, Monza e Lissone: sono cinque le squadre della Brianza che partecipano al campionato nazionale di “Debate”, la sfida a colpi di oratoria.

Ragazzi brianzoli campioni di parole al campionato giovanile Debate. Nel mondo antico ci sono stati Lisia, Isocrate, Demostene, Cicerone che con la loro eloquenza, o meglio con la loro arte oratoria, sapevano convincere e suscitare emozioni. Ai giorni nostri gli agoni oratori hanno preso piede anche nelle scuole, prima nel nuovo mondo, negli Stati Uniti, e poi anche in Italia.

Pochi giorni fa, il 16 febbraio per la precisione, ha preso il via il girone nazionale della prima edizione del campionato giovanile Debate che vede protagoniste cinque squadre brianzole: Antonio Banfi filosofo (dell’omonimo liceo di Vimercate) con 976,9 punti, Hensi (Hensemberger Monza) con 965,3 punti, Mosé Bianchi blue con 992,8 punti e The fantstic girl con 978,4 punti (Mosé Bianchi Monza), Enriques Europa Unita (Lissone) con 976,3 punti. I primi a scendere in campo, proprio oggi alle 17, saranno i ragazzi lissonesi che affronteranno i Camillini che di punti ne hanno 964,7.

Al concorso si sono iscritte 76 squadre provenienti da sedici regioni italiane. Dopo la scrematura iniziale ne sono rimaste 46 che si sfideranno a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale sono in programma il 26 aprile mentre la finale si svolgerà l’8 e 9 maggio a Milano con un evento dal vivo, se sarà possibile, o totalmente in streaming. Il Debate è considerato da insegnanti ed educatori un metodo per fare acquisire ai ragazzi le cosiddette soft skills, capacità di ascolto e di analisi, che permettono loro di essere un domani cittadini attivi. La rete Nazionale We Debate comprende oggi più di 180 scuole.

Tra le prime c’è stato il Mosè Bianchi che aveva dato vita, insieme ad altri cinque istituti, alla rete lombarda Wedebate. Nel 2017 il ministero dell’Istruzione ha avviato il progetto Debate Italia, che realizza le Olimpiadi nazionali, un trampolino verso i campionati mondiali. Nel 2019 è nata anche la Società nazionale debate Italia (Sndi) con lo scopo di diffondere questa disciplina anche fuori della scuole, che quest’anno organizza i campionati giovanili, di cui è main sponsor Coop Lombardia con il patrocinio della Commissione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo e con Ansa come media partner.

