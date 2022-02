Monza, doppio incidente stradale in viale Libertà: viabilità nel caos I due sinistri sarebbero stati provocati da un unico mezzo, il primo senza feriti, il secondo con un motociclista coinvolto, un 50enne, soccorso in codice giallo.

Doppio incidente stradale e viabilità nel caos mercoledì 2 febbraio in serata a Monza, in viale Libertà. Secondo quanto comunicato dalla Polizia locale, un primo sinistro, senza feriti, è avvenuto all’incrocio con via Gadda, mentre il secondo, sempre nel medesimo tratto, provocato dallo stesso veicolo del primo, ha visto coinvolto un motociclista, rimasto ferito e soccorso in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.

