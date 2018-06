Monza, donna rapinata davanti alla stazione ferroviaria Una donna di 52 anni è stata rapinata nei pressi dei giardinetti che si trovano davanti alla stazione ferroviaria di Monza. È successo in pieno giorno, intorno alle 13.30

Un altro episodio di microcriminalità nella zona della stazione ferroviaria di Monza. Una donna di 52 anni è stata rapinata di una collana d’oro nei giardinetti che si trovano davanti alla stazione ferroviaria di Monza.

Il fatto è successo in pieno giorno, intorno alle 13.30 di sabato 16 giugno. Sul posto è arrivata anche una ambulanza per soccorrere la donna che però, alla fine, non è stata trasportata in ospedale. Dei rapinatori per il momento nessuna traccia. Si tratterebbe comunque di due stranieri. Il fatto è stato segnalato alla Polizia.

