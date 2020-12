Monza Parcheggio via Boccaccio in epoca pre-covid (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, divieto di sosta con rimozione in via Boccaccio: arriva il cartello Provvedimento del settore viabilità del Comune «a tutela della sicurezza stradale» e della «utenza vulnerabile». A Monza rafforzato il divieto di sosta in via Boccaccio nel tratto compreso tra via Petrarca e il ponte sul Lambro.

Gli automobilisti abituati a parcheggiare in via Boccaccio se ne sono accorti la scorsa settimana quando sono cominciate a fioccare le multe: è vietato sostare nel tratto compreso tra via Petrarca e il ponte sul Lambro. La proibizione, rafforzata dal rischio che i veicoli possano essere rimossi, riguarda il lato adiacente ai Boschetti Reali. Il provvedimento, si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente del settore viabilità del Comune, è stato adottato «a maggiore tutela della sicurezza stradale» e fa riferimento, oltre che al Codice della strada, al progetto con cui la giunta nel dicembre 2018 ha previsto una serie di interventi per salvaguardare «l’utenza vulnerabile».

La possibilità di posteggiare era, comunque, già esclusa dalla striscia continua che delinea i margini della carreggiata.

