Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il progetto per l’ex Borsa di via Boccaccio, a fianco della Villa reale

Monza: come sarà l’ex Borsa alla Reggia dopo i lavori di restauro C’è anche lo “storico” campo da basket-pallavolo nel progetto di restauro dell’ex scuola Borsa di Monza, alla Reggia, destinata al liceo artistico Valentini.

Le targhe ammalorate, le tegole fuori posto e rotte, il portone di ingresso degradato e provato dall’umidità, i materiali erosi dal tempo, i serramenti ormai devastati, quelli in metalli aggrediti dalla ruggine. E poi la vegetazione che ha aggredito le strutture, l’intonaco scomparso o crepato, efflorescenze e distacchi sulle pareti e molto altro: l’ex scuola Borsa di Monza, in via Boccaccio, è una grande malata infettata dal tempo e dal sostanziale abbandono dopo i crolli di una decina di anni fa.

Le facciate dell’ex Borsa nel progetto di restauro

E quei danni oggi il raggruppamento di imprese che ha vinto l’appalto per il recupero elenca in almeno un paio di documenti, le diciotto pagine di schede e la relazione di restauro. Alla fine però sarà di fatto un’altra scuola che il progetto conta di restituire agli studenti del liceo artistico Valentini dopo un paio di anni di lavoro, a partire dall’assegnazione dei cantieri.

LEGGI il progetto e i tempi

“In seguito ad incontri con il Soprintendente e con la committenza è stato condiviso di eseguire un intervento di restauro conservativo degli elementi architettonici caratterizzanti l’edificio prevedendo la totale sostituzione di tutte le parti dell’edificio fortemente degradate - si legge nella documentazione - . In questo caso viene letteralmente spogliato l’edificio e portato a nudo, per poi utilizzare materiali con le stesse caratteristiche materiche e architettoniche al fine di riportare l’immobile all’originaria veste architettonica con elementi innovativi e con elevato confort per poter ospitare gli alunni della scuola”. Il progetto recupera anche uno degli “storici” campi da basket-pallavolo all’incrocio tra le vie Boccaccio e Regina Margherita.

Aule, bar, mensa, uffici di direzione, laboratori nel progetto di restauro dell’ex Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA