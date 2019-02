Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza inaugurazione negozio occhiali via Italia

Monza: coda in via Italia per l’inaugurazione di un negozio di occhiali Coda in via Italia fin dalla mattina per l’apertura di un nuovo negozio di occhiali. La novità dell’inaugurazione e una serie di promozioni sui prodotti giovedì hanno premiato l’arrivo a Monza di Fielmann.

Coda in via Italia fin dalla mattina per l’apertura di un nuovo negozio di occhiali. La novità dell’inaugurazione e una serie di promozioni sui prodotti giovedì hanno premiato l’arrivo a Monza di Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio. Clienti e curiosi hanno atteso pazientemente il loro turno in fila.

Nelle ore precedenti taglio del nastro con il sindaco Dario Allevi e l’assessore al commercio Massimiliano Longo. Quella di Monza è la diciannovesima apertura in Italia.

Monza: Laura Nardi, store manager,Il sindaco Allevi,Ivo Andreatta, assessore Longo

Non passa inosservata la campagna pubblicitaria multicanale con testimonial lo chef Alessandro Borghese.

Monza inaugurazione negozio occhiali via Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA