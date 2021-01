Monza, celebrazioni e iniziative nelle scuole: «La memoria deve continuare a fare rumore» Le commemorazioni ufficiali e le iniziative nelle scuole. Le celebrazioni della Giornata della memoria a Monza hanno coinvolto anche gli studenti.

Le commemorazioni ufficiali e le iniziative nelle scuole. Mercoledì mattina a Monza la deposizione di una corona di alloro in ricordo di tutti i deportati monzesi deceduti nei campi di concentramento: è successo al Bosco della memoria di via Messa nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune. A seguire la consegna delle medaglie ai familiari di ex deportati da parte del sindaco Allevi in ricordo di Ambrogio Canzi, Domenico Di Rosario, Riccardo Maspero e Luigi Montrasio.

“Anche in questi tempi difficili che stiamo vivendo la memoria deve continuare a fare rumore - ha commentato il sindaco Dario Allevi - Per questo, insieme ad Aned, abbiamo voluto organizzare una cerimonia al Bosco della Memoria dove hanno presenziato tutte le massime autorità cittadine e provinciali. In seguito nella sala consiliare del Palazzo Comunale ho avuto il privilegio di conferire le medaglie d’onore del Presidente della Repubblica in memoria di Ambrogio Canzi, Domenico Di Rosario, Riccardo Maspero, Luigi Montrasio e Gaetano Silva, deportati e internati nei lager nazisti. Per non dimenticare le pagine più disumane della nostra Storia”.

Giornata della memoria anche nelle scuole. Alla media Da Vinci con i ragazzi di terza. Nel cortile ogni alunno e ogni alunna ha letto il nome dei 92 deportati monzesi e, al termine insieme hanno letto il giuramento di Mauthausen.

I ragazzi delle quinte della Anzani si sono trasformati in pietre d’inciampo viventi: si sono posizionati nel cortile con il cartello del nome della persona cui è stata dedicata la pietra.

