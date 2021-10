Largo Mazzini e via Turati (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: cambia per un po’ la viabilità di largo Mazzini (e non è escluso che resti) Un cantiere impone modifiche alla viabilità del trafficato largo Mazzini di Monza, vicino alla Rinascente: dovrebbe essere temporaneo. Ma forse no.

I lavori di manutenzione straordinaria alla copertura di un edificio privato modificheranno fino a metà novembre la viabilità in largo Mazzini: il cantiere causerà la chiusura della corsia di svolta verso via Turati e, di conseguenza, l’arteria potrà essere raggiunta dai veicoli che percorrono corso Milano e via Manzoni in deroga al regolamento che disciplina la circolazione nell’intero snodo.

«È presto – commenta l’assessore alla Viabilità Federico Arena – per dire se questo cambiamento rimarrà temporaneo o se potrà diventare definitivo. Alcune scelte imposte nei mesi scorsi dalla pandemia si sono dimostrate positive ma tutte, comprese le variazioni in largo Mazzini che potrebbero offrire qualche spunto di ragionamento, saranno valutate in un quadro complessivo in occasione della stesura del Piano urbano della mobilità sostenibile» affidata a Monza Mobilità. Ogni decisione, aggiunge l’amministratore, rientrerà in un assetto «strategico-strutturale» per evitare che «gli interventi spot si rivelino controproducenti».

Arena non ipotizza date per la presentazione del Pums: i tecnici della partecipata, afferma, hanno elaborato le prime relazioni e a breve il Comune designerà il direttore generale della società pubblica. «Confido – aggiunge – che si possa dare un’accelerata all’iter». È però improbabile che l’azienda completi lo studio entro la fine dell’anno, come ipotizzato nell’autunno 2020: per la redazione del documento l’amministrazione ha stanziato a maggio 180.000 euro.

