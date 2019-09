Monza, avvistate le nutrie nel Lambro: diverse segnalazioni Avvistamenti di nutrie a Monza: sono state viste lungo il Lambro nei pressi delle Grazie vecchie e nelle acque del Lambretto. Enpa: «Qui non hanno mai fatto grandi danni, ma si riproducono velocemente»

Sono state avvistate a Monza lungo il Lambro nei pressi delle Grazie vecchie e nelle acque del Lambretto, all’altezza di via Villa e di via Annoni: mamma nutria con il suo piccolo e un altro esemplare hanno attirato l’attenzione di parecchi monzesi tra martedì sera e mercoledì mattina.

«Per quanto alloctoni, perché originari del sud America, non sono animali pericolosi - ha commentato il presidente di Enpa Monza Giorgio Riva - sono vegetariani e nel nostro territorio non hanno mai causato danni a colture o agli argini di fiumi e canali. Si riproducono però in fretta: per questo Regione Lombardia ha emanato direttive per quella che chiamano eradicazione della specie, pratica che però noi non condividiamo».

