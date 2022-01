Monza, automobile prende fuoco in via Grigna: arrivano i vigili del fuoco Gli uomini del comando monzese dei pompieri sono intervenuti con un’autopompa nella serata di sabato 8 gennaio: fiamme domate

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Monza sabato 8 gennaio per spegnere l’incendio di un’automobile. Le fiamme sono divampate per cause ancora in via di accertamento intorno alle 22 e sul posto è accorsa un’autopompa dei pompieri per domarle. La macchina si trovava in via Grigna, non lontano dalla sede della Provincia.

