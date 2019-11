Monza: autobus di linea bloccato in via Zucchi da un’auto in divieto di sosta Via Zucchi e parte di via Appiani a Monza sono rimaste bloccate mercoledì pomeriggio per un’auto parcheggiata in zona vietata. Davanti a tutti un autobus della linea z206 diretto in stazione. Sul posto la polizia locale.

Monza in scacco per un divieto di sosta. Via Zucchi e parte di via Appiani sono rimaste bloccate mercoledì pomeriggio da un’auto parcheggiata in zona vietata, che si è rivelata insuperabile per un autobus della linea z206 diretto in stazione. È successo poco dopo le 14, una cinquantina di metri prima della clinica, a causa di una Honda ferma sul lato sinistro della strada in divieto - insieme a diverse altre - ma con il posteriore leggermente sporgente. Quel tanto che è bastato per impedire il passaggio del mezzo pubblico e fermare il traffico.

L’autista ha suonato a lungo il clacson per richiamare l’attenzione del proprietario, nell’eventualità che fosse nei paraggi, e ha chiamato la polizia locale. Nel frattempo la coda (ferma) si è allungata fino all’incrocio con via Appiani. Molti viaggiatori sono scesi e hanno proseguito a piedi.

Sono intervenuti i vigili che hanno provveduto a ripristinare la circolazione, senza l’arrivo del carro attrezzi, e hanno proceduto secondo quanto previsto dal codice della strada.

