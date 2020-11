Monza, al Libra “svuotafusti” pre-lockdown e benefico

Offerta libera per svuota fusti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Uno “svuotafusti benefico”. Così Paolo Loscalzo delle Officine Libra di Monza ha annunciato l’iniziativa pre-lockdown per non sprecare - così come era successo in primavera - i fusti di birra del locale di via Buonarroti. L’appuntamento è dalle 16 alle 18 di giovedì 5 novembre, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza; lo scopo è raccogliere fondi per l’Opera Pane Quotidiano.

«L’altro lockdown ci aveva preso di sorpresa ed avevamo dovuto purtroppo buttare (faccio fatica anche solo a scriverlo! piansi lacrime amarissime! Provai a bermele tutte io!) un sacco di fusti di birra - scrive Loscalzo - Stavolta no! Venite al Libra con un bicchiere o una borraccia e noi ve lo riempiremo gratis. Se vorrete (e vorrete, vi conosco bene vi conosco..) potrete lasciare in cambio un offerta libera all’Opera Pane Quotidiano Milano, una Onlus laica ed apolitica che dal 1898 si occupa di fornire un pasto caldo, ristoro e vestiti a chi ne ha bisogno, senza chiedere nulla in cambio. Gente in gamba, Dio li aiuta. E, modestamente, anche noi e Voi. Ci si vede alle 16, venite assetati ed allegri che il lockdown sarà lungo».

