Monza al buio: il caso dei lampioni sempre più spenti Ci sono ampie zone di Monza che alla sera calano nel buio a causa di un numero sempre maggiore di lampioni spenti. L’illuminazione pubblica che non c’è è un problema di sicurezza. Sul Cittadino in edicola giovedì un ampio servizio sul problema.

Non si vede niente? Esatto: ci sono ampie zone di Monza che alla sera calano nel buio. Nella foto c’è via Boccaccio, fotografata da un lettore di ritorno all’auto in zona Grazie vecchie. Dal quartiere Libertà a San Fruttuoso gli appelli dei residenti si moltiplicano. E riempiono anche le pagine dei social. Perché l’illuminazione pubblica che non c’è è un problema di sicurezza non solo stradale. Le segnalazioni al Cittadino riguardano via Guardini, via della Guerrina, San Rocco, via Raiberti, via D’Azeglio e via San Gottardo. La risposta ricorrente è sempre la stessa: contattare Enel Sole e segnalare il numero dell’impianto non funzionante (riportato su ogni lampione).

Non è così facile. A Monza si parla di quasi 12mila pali e spesso il problema non si risolve cambiando una lampadina ma di interventi ben più costosi. E poi c’è anche il problema di una querelle con strascichi legali sul servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica che nel frattempo ha spento molte strade. Ma qualcosa sta per cambiare.

