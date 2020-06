Monza: aggrediscono i poliziotti in piazza Trento e Trieste, due arresti e una denuncia Aggressione ai danni di poliziotti in pieno centro a Monza. Protagonisti tre stranieri, tra i quali una ragazza ventenne che avrebbero bevuto numerosi cocktail e abusato di sostanze psicotrope: a un agente hanno morso un dito, un altro si è preso una testata al volto. Per poterli bloccare sono stati sottoposti a sedazione da parte di personale medico.

Hanno detto di essersi “calati” quattro cocktail decisamente alcolici, inoltre avrebbero abusato di sostanze psicotrope i tre soggetti che, lunedì 8 giugno attorno alle 22, in piazza Trento e Trieste, a Monza, hanno aggredito due poliziotti intervenuti in seguito a una segnalazione di una presunta rissa in corso.

Due uomini, un cittadino polacco del ’91 e un equadoregno del 2000 sono stati arrestati, mentre una ragazza, una peruviana ventenne, è stata denunciata in stato di libertà. Alla vista degli agenti si sono letteralmente scatenati. A uno hanno morso un dito, sette giorni di prognosi, un altro si è preso una testata al volto. Entrambi sono stati curati al pronto soccorso.

In ausilio è immediatamente intervenuta anche una pattuglia del “Reparto prevenzione crimine” oltre ad altri tre equipaggi dalla Questura per contenere i tre esagitati. Di più: si è reso anche necessario l’intervento di personale medico per limitare lo stato di agitazione dei tre attraverso sedazione. Processati, i due uomini, dopo la convalida dell’arresto sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di firma. Nel corso dell’udienza hanno chiesto scusa per il loro comportamento e hanno dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto.

