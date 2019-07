Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, accordo Provincia-Regione per i ponti della Milano-Meda Provincia di Monza e Regione hanno firmato due convenzioni per la manutenzione dei ponti della Milano-Meda anche in vista della realizzazione della tratta B di Pedemontana

Accordo provincia Regione per la manutenzione dei ponti lungo la Milano-Meda, pensando alla tratta B2 di Pedemontana.

Due convenzioni con le quali, infatti, sono stati definiti ruoli e risorse per garantire gli interventi di risanamento in relazione al progetto approvato della tratta

La prima convenzione riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte in via San Benedetto a Cesano Mederno e la demolizione del cavalcavia in via Maestri del lavoro a Bovisio Masciago.

Si tratta di un accordo che coinvolge Regione, Provincia, Cal (Concessioni Autostradali Lombarde), Autostrade Pedemontana Lombarda e prevede un finanziamento di 3 milioni e 100mila euro che Regione attribuirà a Cal per la realizzazione dei progetti così come previsti nel progetto generale per la realizzazione della tratta B2 di Pedemontana.

La seconda convenzione è stata siglata da Provincia MB e Regione Lombardia e riguarda la riqualificazione e il risanamento di 4 ponti lungo la Milano – Meda.

Per la progettazione e l’esecuzione dei lavori la Provincia riceverà un contributo di 1,8 milioni da Regione per intervenire in diversi punti

Sul ponte 4 SP ex SS n. 35 pk 137+130 (cavalcavia via Pastrengo, Varedo): escluso dai lavori della futura tratta B2, è destinato ad essere mantenuto tal quale in capo a Provincia MB. Il ponte assicura connessione e continuità tra gli abitati di Varedo.

Poi c’è il ponte 6 SP ex SS n. 35 pk 138+014 (cavalcavia via Bertacciola, Bovisio Masciago): escluso dai lavori della futura tratta B2, che è destinato ad essere mantenuto tal quale in capo a Provincia e garantisce il collegamento tra l’abitato di Bovisio Masciago e l’area a verde e sportiva;

Ci sono poi il ponte 12 SP ex SS n. 35 pk 139+318 (cavalcavia via Alessandro Manzoni, Binzago). Incluso nei lavori della futura tratta B2, è destinato all’abbattimento, per completa rivisitazione dello svincolo. È una importante infrastruttura che collega Cesano Maderno e Desio.

Ultimo intervento il ponte 26 SP ex SS n. 35 pk 142+974 (cavalcavia via Tre venezie, svincolo Meda): è incluso nei lavori della futura tratta B2 ed è destinato all’abbattimento, per la completa sistemazione dello svincolo e distribuisce il traffico tra Seveso, Meda e Cabiate.

Per quanto riguarda Pedemontana il presidente della Regione Attilio Fontana ha confermato i 600 milioni di finanziamento per Pedemontana, per il completamento dell’autostrada che riguarda ampiamente il territorio brianzolo.

