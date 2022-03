Montagna: è tornato a casa e sta bene il desiano dato per disperso in Valchiavenna L’uomo, un sessantenne desiano, avrebbe cambiato piani ma senza comunicarlo: in Val Codera una trentina di uomini lo stava cercando da venerdì dopo l’allarme della famiglia.

È tornato a casa il desiano di cui non si avevano notizie da venerdì pomeriggio e per cui erano state attivate le ricerche in Valchiavenna. L’intervento in corso a Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, è stato quindi interrotto. Lo riferisce il Soccorso alpino lombardo.

Le ricerche erano state avviate

Una trentina i professionisti del soccorso impegnati nelle ricerche lungo il sentiero tra Novate Mezzola e la Val Codera, anche con calate nelle aree più ripide, e all’imbocco della Val Codera.

