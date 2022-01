Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Misinto, una automobilista 40enne si ribalta lungo la Provinciale È accaduto nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio lungo la Strada provinciale 152. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia locale e ad una ambulanza inviata dal 118, presenti anche i vigili del fuoco. La donna è stata portata all’ospedale in codice verde.

Una donna di 40 anni è stata portata all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde dopo che nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio, lungo la Strada provinciale 152, a Misinto, per cause al vaglio della polizia locale e dei carabinieri, intervenuti sul posto, ha perso il controllo della sua Suzuki Swift e si è ribaltata.

I soccorsi sono scattati attorno alle 15.30. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce rossa di Misinto in codice giallo oltre che i vigili del fuoco con due autopompe, una del distaccamento di Lazzate e la seconda del distaccamento di Saronno che hanno messo in sicurezza la vettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA