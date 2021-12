Misinto, perde il controllo dopo un dosso e si schianta: automobilista di Cogliate morto all’ospedale La vittima è un pensionato di 81 anni che nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre stava percorrendo via Europa al volante di una Mercedes.

È morto all’ospedale Niguarda di Milano un automobilista di 81 anni di Cogliate protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 9 dicembre a Misinto. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale milanese, il pensionato è deceduto poco dopo il ricovero.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 15 in via Europa all’altezza di via Misentasca: l’anziano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Seregno e da quelli della stazione dell’Arma di Lentate sul Seveso, mentre percorreva la strada in direzione del centro di Misinto alla guida di una Mercedes “Classe A”, giunto all’altezza di un dosso, dopo averlo superato ha perso il controllo ed è uscito di strada. Percorsi circa trenta metri in un campo ha terminato la corsa contro un muretto di recinzione di un’abitazione.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Saronno che hanno estratto il ferito dall’auto mentre personale medico inviato dal 118 ha trasportato l’anziano con l’eliambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA