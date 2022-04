Minorenni identificati per vandalismi in centro a Monza e un locale chiuso: controlli intensificati in città Sabato sera di lavoro per gli agenti della polizia di Stato e della Locale impegnati nei controlli delle principali zone di aggregazione di Monza: dispersa una lite tra ragazzini in piazza Carrobiolo, minorenni identificati per vandalismi in via Zucchi, un locale chiuso in piazza Garibaldi per mancato rispetto delle norme anti-covid.

Minorenni identificati e un locale chiuso nel bilancio della serata di controlli intensificati dalla Questura nelle principali zone di aggregazione di Monza. Sabato sera gli agenti hanno controllato e chiuso per cinque giorni un locale di piazza Garibaldi aperto senza rispettare le norme anti-covid in merito alla capienza. Per i titolari anche una multa di 400 euro. Controllati tre esercizi commerciali e indentificate oltre cento persone anche in piazza San Paolo, piazza Carrobiolo e in via Zucchi.

Intorno a mezzanotte è stato necessario l’intervento vicino alla chiesa del Carrobiolo, dove già nelle settimane scorse erano state identificate decine di minorenni

Alle 2.30 l’allarme è scattato in via Zucchi per un cestino dei rifiuti in fiamme: gli equipaggi arrivati sul posto hanno trovato anche diversi vasi dell’arredo urbano rovesciati a terra. Rintracciati e identificati cinque ragazzi di cui 4 minorenni, successivamente affidati ai genitori.

