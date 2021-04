Minacce al sindaco di Ornago, la solidarietà della politica e dei colleghi di Cavenago e Caponago Messaggi di vicinanza a Daniel Siccardi da parte dei rappresentanti dei gruppi di minoranza “Noi per Ornago” e “Progresso e solidarietà” e dei primi cittadini Davide Fumagalli e Monica Buzzini: «Non farti intimorire».

Minacce anonime a Daniel Siccardi. Arriva la solidarietà di colleghi e minoranza. Martedì 27 aprile, in serata, il primo cittadino ornaghese aveva annunciato di aver sporto denuncia per una serie di mail e lettere ricevute negli ultimi mesi contenenti minacce alla sua persona corredate da alcune sue foto modificate per ritrarlo sanguinante.

Nelle ore seguenti sono stati in tanti i cittadini che hanno lanciato messaggi di solidarietà per la brutta vicenda. Tra questi anche alcuni rappresentanti della minoranza “Noi per Ornago”. Nella giornata di mercoledì 28 aprile un messaggio è stato postato anche dall’altro gruppo di minoranza, “Progresso e solidarietà”: «Come gruppo consiliare esprimiamo la nostra vicinanza nei confronti del sindaco Daniel Siccardi per le minacce a lui indirizzate e condanniamo con fermezza tali gesti vili, estranei da un vivere e da un sentire civile».

Con il passare delle ore anche alcuni colleghi sindaci hanno mostrato vicinanza a Siccardi. Tra questi il primo cittadino cavenaghese, Davide Fumagalli: «vorrei esprimere piena solidarietà al collega e prima ancora amico, Daniel Siccardi, per la bruttissima vicenda che sta vivendo. La diversità di opinioni è il sale della democrazia, in molti casi addirittura, è motivo di arricchimento per chi ricopre incarichi come il nostro; ma ciò che ti sta accadendo è davvero inaccettabile sotto ogni punto di vista e prevalica qualsiasi diversità di visione, di interesse politico o personale. Continua sempre cosi e non farti intimorire da niente e da nessuno. Siamo in tanti a sapere quanto tieni al tuo paese e alla tua comunità, e questa è la cosa che, per te, deve essere la più importante! Con sincera solidarietà. Forza Daniel!».

Un messaggio di solidarietà è arrivato anche dalla sindaca di Caponago, Monica Buzzini: «Volevo esprimere la mia vicinanza istituzionale e personale al sindaco di Ornago Daniel Siccardi per i gesti intimidatori che sta subendo e vivendo. La mia solidarietà a lui e alla sua famiglia».

