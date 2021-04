Milano-Roma: dal 16 aprile i Frecciarossa Covid-free di Trenitalia Via ai primi treni Covid free di Trenitalia, che entreranno in servizio dal 16 aprile. Si tratta di due Frecciarossa no-stop Roma-Milano dove i passeggeri potranno salire solo se negativi al Covid-19.

Ora c’è anche la data: a partire dal 16 aprile partono i collegamenti sperimentali Frecciarossa Covid free sui quali è consentito l’accesso ai soli passeggeri negativi al Covid-19. Viaggeranno tra Roma Termini e Milano Centrale, e viceversa, nei seguenti orari:

Frecciarossa 9618: da Roma Termini (8:50) a Milano Centrale

Frecciarossa 9653: da Milano Centrale (18:00) a Roma Termini

Per poter salire a bordo bisognerà presentarti in stazione, in testa al binario, a partire da 45 minuti prima della partenza, con una certificazione di un tampone molecolare o antigenico rapido, effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza, che attesti la negatività al Covid-19. In alternativa, previa prenotazione durante l’acquisto del biglietto, si potrà effettuare gratuitamente il tampone il giorno della partenza, presso i centri della Croce rossa italiana, in prossimità delle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale. Durante l’acquisto del biglietto il passeggero riceverà l’indicazione del tempo di anticipo con cui recarti in stazione per effettuare il tampone. Per accedere al treno si dovrà esibire, oltre alla certificazione del tampone, il titolo di viaggio e un documento di riconoscimento in corso di validità.

A bordo permangono valide tutte le regole attualmente in vigore quali l’uso della mascherina e la raccomandazione di accomodarsi esclusivamente nel posto assegnato indicato sul biglietto. I biglietti sono già acquistabili, fino a 5 ore prima della partenza sul sito di Trenitalia, su app Trenitalia, presso le agenzie di viaggio abilitate, chiamando il Call center (numero a pagamento 892021: attivo tutti i giorni, 24h su 24h) e presso le biglietterie (vendita fino a partenza treno). Il numero di tamponi effettuabili il giorno della partenza ai gazebo della Croce rossa è soggetto a limitazioni. I bambini nella fascia 0-6 anni sono esentati dall’esecuzione del test antigenico rapido, salvo l’esplicita richiesta dei genitori.

