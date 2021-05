Mezzago, le Donne Democratiche “abbracciano” la biblioteca per evitare lo spostamento degli uffici comunali al suo interno È l’ultima delle iniziative da quando è emerso che l’Amministrazione aveva presentato un progetto per un Bando di Regione Lombardia per la riqualificazione dell’edificio e che prevederebbe il trasferimento degli uffici comunali in via Biffi

Un abbraccio alla biblioteca contro lo spostamento degli uffici comunali al suo interno. E’ il flash mob organizzato dall’associazione delle Donne Democratiche di Mezzago nel pomeriggio di sabato 15.

Le persone si sono date appuntamento all’esterno dell’edificio che ospita la biblioteca in via Biffi, e si sono legate tramite una serie di lacci rossi per cingere in un abbraccio la biblioteca stessa.

Questo è solo l’ultima delle iniziative che si sono registrate a Mezzago da fine marzo quando è emerso che l’Amministrazione aveva presentato un progetto (definito dalla stessa “di massima) per partecipare a un Bando di Regione Lombardia e ottenere i fondi per la riqualificazione e ammodernamento dell’edificio e che prevederebbe - in caso di ammissione al bando - anche il trasferimento degli uffici comunali in via Biffi.

Intanto l’Amministrazione ha reso noto di aver dato via al dialogo per discutere del progetto con del Sistema bibliotecario vimercatese.

