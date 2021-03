Mezzago: il Comune dà una mano alle associazioni con contributi straordinari Attivato un bando di sostegno: la richiesta potrà essere effettuata da associazioni, enti e organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale o operativa sul territorio di Mezzago entro il prossimo 31 marzo.

Un bando a sostegno delle perdite subite a causa del Covid per le associazioni che operano a Mezzago. E’ quello che il comune ha aperto per dare un po’ di respiro a un settore pesantemente colpito dall’emergenza sanitaria. La richiesta potrà essere effettuata da associazioni, enti e organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale o operativa sul territorio di Mezzago, entro le ore 12.30 di mercoledì 31 marzo 2021.

I contributi straordinari saranno destinati al finanziamento di iniziative, eventi e attività svolti durante il periodo di emergenza sanitaria e post lockdown ma anche alle spese di gestione e a quelle per l’adeguamento di strutture e attività. Il bando prevede un contributo anche per coprire i mancati introiti per tariffe o quote di iscrizione. Il contributo massimo a cui potranno accedere le associazioni è di 1.500 euro. Per informazioni e per scaricare il testo del bando e la domanda consultare il sito web del comune.

