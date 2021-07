Mezzago: cambio di viabilità nel tratto stradale tra via Pozzo e via Biffi L’obiettivo dell’intervento, spiega l’amministrazione comunale: «è di migliorare la sicurezza dei pedoni, incentivandone la mobilità, oltre a ridurre il pericolo che si crea tra i veicoli all’intersezione tra via Unione e via Biffi».

Cambia la viabilità tra via Pozzo e via Biffi a Mezzago con l’obiettivo: «di migliorare la sicurezza dei pedoni - spiega l’amministrazione comunale in un post sui social - ed incentivare la mobilità pedonale, oltre a voler ridurre il pericolo che si crea tra i veicoli all’intersezione tra via Unione e via Biffi».

Le modifiche consistono nell’istituzione del senso unico di marcia da nord verso sud per i veicoli che percorrono il tratto tra via Unione ed il civico 3/A di via Biffi, nella realizzazione di nuovi attraversamenti e percorsi pedonali nel tratto tra via Pozzo ed il civico 3/A di via Biffi e nell’istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in via Unione tra via Biffi e via Matteotti, in piazza Libertà e nel tratto di via Pozzo compreso tra la prima traversa della via stessa e piazza Libertà.

La modifica della viabilità entrerà in vigore con l’installazione dell’opportuna segnaletica, che verrà completata entro martedì 20 luglio.

